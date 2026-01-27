Τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών στη Ρουμανία

Σοβαρή είναι η κατάσταση των δύο εκ των τριών τραυματιών και μοναδικών επιζώντων του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01) στην Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία.

Το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο DM6-E70, στην περιοχή της Τιμισοάρα, όταν το βαν που μετέφερε τους φιλάθλους συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα. Ο τραγικός απολογισμός είναι επτά νεκροί και τρεις τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα, που μίλησε στο STAR, οι τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και «είναι καλά στην υγεία τους».

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις», ανέφερε ο κ. Καραμήτρος, προσθέτοντας πως «αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για την κατάσταση των τραυματισμών. «Εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι, ας πούμε», σημείωσε.

Στα συγκλονιστικά πλάνα από το σημείο, διακρίνονται οι τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. «Έφτασαν από το Λούγκος οι σοροί. Δώσε κουράγιο, παλικάρι μου, εντάξει; Το όνομά σου;», ακούγεται να ρωτάει ο κ. Καραμήτρος, με έναν από τους τραυματίες να απαντά «Μάριος».

Η ελληνική κοινότητα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές της Ρουμανίας συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

«Μου επιβεβαίωσαν ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού ενός 30χρονου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός του περιέγραψε με τραγικό τρόπο τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το τροχαίο, όταν τόσο ο ίδιος όσο και η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία επιβεβαίωσαν ότι ο 30χρονος ήταν ανάμεσα στα θύματα.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μίλησα ήταν η Πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς.

Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια του 30χρονου ετοιμάζεται να μεταβεί στη Ρουμανία, προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς το κακό που τους στέρησε τον άνθρωπό τους μοιάζει αδιανόητο.

Γιατί ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδρομή

Σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν οι φίλαθλοι, επισημαίνεται ότι τα οχήματα που μεταφέρουν οργανωμένους οπαδούς για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συχνά επιλέγουν τη διέλευση μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, καθώς πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή αυτή γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν οι πολύωρες καθυστερήσεις στα σύνορα χωρών εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδρομή αποδείχθηκε μοιραία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.