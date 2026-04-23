Τραμπ: Το Ιράν δυσκολεύεται να αναγνωρίσει την ηγεσία του

Μετά την προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ξανά τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δυσκολεύεται να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του».

Αρκετοί ανώτεροι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την κοινή τους επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου του τότε ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , και του ισχυρού αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί .

Οι αναλυτές λένε ότι οι δολοφονίες έχουν περιπλέξει τη λήψη αποφάσεων στην Τεχεράνη και έχουν περιορίσει τις επιλογές του Ιράν καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των «Σκληροπυρηνικών», οι οποίοι έχουν χάσει ΑΣΧΗΜΑ στο πεδίο της μάχης, και των «Μετριοπαθών», οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι ΤΡΕΛΗ!» έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η διαπραγματευτική στάση του Ιράν έχει σκληρύνει απότομα από την έναρξη του πολέμου, με τους σκληροπυρηνικούς Φρουρούς της Επανάστασης να ασκούν αυξανόμενη επιρροή στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με ανώτερες πηγές στην Τεχεράνη.