Τραμπ: Έχουμε τον «απόλυτο έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ και ότι θα είναι «σφραγισμένο ερμητικά» μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία το Ιράν.

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρει! Η εσωτερική διαμάχη είναι μεταξύ των «Σκληροπυρηνικών», οι οποίοι έχουν χάσει ΑΣΧΗΜΑ στο πεδίο της μάχης, και των «Μετριοπαθών», οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι ΤΡΕΛΗ! Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι «Σφραγισμένο Ερμητικά», μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» ανέφερε.

Η ανάρτησή του ήρθε αφότου το Ιράν επέδειξε τον έλεγχό του στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, με βίντεο των κομάντος του να εισβάλλουν σε ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο.

Τραμπ: Έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Κλιμάκωση αναμένεται στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να «πυροβολεί και να σκοτώνει» οποιοδήποτε σκάφος ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα «ναρκαλιευτικά» μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».