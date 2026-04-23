Τραμπ: Έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Κλιμάκωση αναμένεται στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να «πυροβολεί και να σκοτώνει» οποιοδήποτε σκάφος ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα «ναρκαλιευτικά» μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Βίντεο από ρεσάλτο του αμερικανικού στρατού σε ιρανικό τάνκερ

Πριν από την “εκρηκτική” ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο από επιχείρηση πάνω σε ιρανικό τάνκερ που κινούταν “παράνομα” με ιρανικό πετρέλαιο κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Ινδικό Ωκεανό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έκαναν επιθεώρηση σε ένα υπό κυρώσεις πλοίο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση που διεξήχθη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν θαλάσσια αναχαίτιση και επιθεώρηση επιβιβαζόμενος στο χωρίς σημαία πλοίο M/T Majestic X, το οποίο υπόκεινται κυρώσεις και μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM», δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παγκόσμιες επιχειρήσεις ναυτιλιακού ελέγχου για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τρίτη, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα άλλο υπό κυρώσεις πλοίο που συνδεόταν με το Ιράν, το M/T Tifani, το οποίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό.

Στενά του Ορμούζ: Μπήκαν στα ταμεία τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε το Ιράν

Τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επιβάλλει το Ιράν σε πλοία που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ την ώρα που ισχύει ακόμη ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιτροπή Ασφάλειας του κοινοβουλίου στο Ιράν ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή πονοκέφαλο προκαλούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από την Τεχεράνη στην περιοχή, σύμφωνα με την Washington Post.