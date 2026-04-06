Τραμπ: «Τελεσίγραφο στο Ιράν έως την Τρίτη για συμφωνία» – Η Τεχεράνη απάντησε «όχι» στην κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο τελεσίγραφο στο Ιράν που λήγει την Τρίτη 7/4 προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης στοn Λευκό Οίκο ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει ορίσει για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία είναι οριστική, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Ιράν ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι αρκετά καλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκαναν μια πρόταση και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ.

«Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, καλή τη πίστει».

Τραμπ: Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλουμε να το τελειώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε παράλληλα ότι έχει «πολλές εναλλακτικές» καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. «Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα και θα τους χρειαστούν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν αυτό που είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλω να το ολοκληρώσω», είπε πριν πει για άλλη μια φορά ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Τραμπ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έστειλε όπλα» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους διαδηλωτές στο Ιράν που συμμετείχαν σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

«Υποτίθεται ότι έπρεπε να απευθυνθούν στον λαό για να μπορέσουν να αντεπιτεθούν», είπε ο Τραμπ. Συνέχισε προσθέτοντας ότι τα όπλα κρατούνταν από «μια ομάδα ανθρώπων» χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι θα ήθελα να κάνω; Να πάρω το πετρέλαιο», λέει ο Τραμπ

«Επειδή είναι εκεί για να το πάρουν, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό», λέει ο Τραμπ για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου του Ιράν. «Δυστυχώς, ο αμερικανικός λαός θα ήθελε να μας δει να επιστρέφουμε σπίτι. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο. Θα κρατούσα το πετρέλαιο. Θα έβγαζα πολλά χρήματα», είπε.

Ιράν: Η Τεχεράνη απορρίπτει πρόταση εκεχειρίας και δίνει έμφαση στον οριστικό τερματισμό του πολέμου

Η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει μια πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την απάντησή του – που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών – το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.