Τραμπ: Συνεχίζει τα επικριτικά σχόλια κατά του ΝΑΤΟ, τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε νέο “χτύπημα” στο Truth Social κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για αδράνεια και κάνοντας ευθεία επίθεση στους συμμάχους του.

«Δυστυχώς, κανένας, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την κατάσταση αν δεν του ασκηθεί ισχυρή πίεση!!!», έγραψε στην ανάρτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση Τραμπ έρχεται λίγο μετά την είδηση του Reuters ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» εντός των προσεχών ημερών για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, όπως αυτές που διατυπώθηκαν από την αρχή του πολέμου δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς.

Όπως επισημαίνει το Spiegel, «αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τις αμερικανικές απαιτήσεις ως τελεσίγραφο».

Η γερμανική κυβέρνηση, χαιρετίζοντας χθες την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη βούλησή της να συμβάλει σε μια κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θέτει ωστόσο ως προϋποθέσεις μια ισχυρή εντολή του ΟΗΕ και μια διαρκή εκεχειρία ή ακόμη και μια εκεχειρία ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος καταρτίζει λίστες με τους Ευρωπαίους εταίρους που τον στήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και με εκείνους που αντιτάχθηκαν, με στόχο κατόπιν να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τις χώρες της δεύτερης λίστας.

Η Γερμανία δεν έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μεγάλων βάσεων από τις ΗΠΑ στις πρόσφατες επιχειρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ωστόσο κατ’ επανάληψη τελευταία επικρίνει τη στάση του Βερολίνου και ειδικά την τοποθέτηση στελεχών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι λίγη ώρα μετά το τετ α τετ με τον Ρούτε, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρούτε: Είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινή και ανοιχτή», αναγνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μαρκ Ρούτε σημείωσε ότι επεσήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο πως «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», παρέχοντας στήριξη σε τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι αλήθεια ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι’ αυτό».

WSJ: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο να «τιμωρηθούν» χώρες που θεωρεί ότι δεν υποστήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που κρίθηκαν «μη συνεργάσιμα» κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν προς χώρες που επέδειξαν μεγαλύτερη στήριξη στην αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικής στρατιωτικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, με την Ισπανία και τη Γερμανία να αναφέρονται μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Αντίθετα, χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής πολιτικής, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα, ενδέχεται να ενισχυθούν με επιπλέον στρατιωτική παρουσία.