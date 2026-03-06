Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Τραμπ: “Όταν τελειώσω με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα” – Η ομιλία του μπροστά στον Λιονέλ Μέσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε τους ποδοσφαιριστές της Inter Miami CF

Τραμπ: “Όταν τελειώσω με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα” – Η ομιλία του μπροστά στον Λιονέλ Μέσι
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σε σχέδιο εναντίον της Κούβας, αφού πρώτα «τελειώσει» με το Ιράν, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος τους ποδοσφαιριστές της Inter Miami CF και τον αρχηγό της ομάδας, Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο.

Στη λαμπερή εκδήλωση που έγινε χθες, Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Μέσι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

«Θέλουμε πρώτα (…) να τελειώνουμε εκεί πέρα, αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι, να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, τον Μάρκο Ρούμπιo, γιο Κουβανών μεταναστών.

«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», τόνισε ο Τραμπ προς τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

