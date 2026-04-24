CNN: Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως ο Αραγτσί αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Με ανάρτησή του στο Χ ο ίδιος ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ξεκινά επισκέψεις στο Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία για να συντονιστεί με εταίρους σε διμερή ζητήματα και να έχει διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Το Ισλαμαμπάντ ήταν ο τόπος διεξαγωγής των πρώτων συνομιλιών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, συνομιλίες που δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα.