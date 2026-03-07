Τραμπ: “Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο με την επέμβαση στο Ιράν” – Εκρήξεις στην Ντόχα, επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Μπαχρέιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τα δεδομένα στον πόλεμο με τον Ιράν τονίζοντας πως σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος «της εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι 15».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι έχουν πληγεί σοβαρά το ναυτικό, η αεροπορία και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σήμερα (6/3) ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν νέο στρατιωτικό συνασπισμό «για την εξάλειψη των καρτέλ» στο Δυτικό Ημισφαίριο, τονίζοντας ότι 17 κράτη έχουν επίσημα εισέλθει στη συμμαχία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται αργότερα να μεταβεί στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι, σε κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της στρατιωτικής εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι… 15.

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, δήλωσε: «Ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι».

Φλέγεται η Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στοχοποίησαν τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη ναυτική βάση Τζουφάιρ του Μπαχρέιν σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ της μονάδας αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Την ίδια στιγμή, εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ιράν: «Αναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε»

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, το Ιράν αναζητά επιπλέον αμερικανικά συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την προειδοποίηση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν νέους στόχους στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «σκληρά πλήγματα» εάν συνεχιστούν οι εντάσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της Ουάσιγκτον συνιστούν ευθεία απειλή για επέκταση της σύγκρουσης εις βάρος του ιρανικού λαού. Όπως σημείωσε, η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει πλέον σοβαρά την πιθανότητα να συμπεριλάβει στη λίστα πιθανών στόχων αμερικανικές εγκαταστάσεις, δυνάμεις ή φορείς που μέχρι στιγμής δεν είχαν τεθεί στο στόχαστρο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι νέοι στόχοι ή το πότε ενδέχεται να εκδηλωθούν ενδεχόμενες επιθέσεις.