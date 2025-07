Τραμπ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία για τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία» που έχει επιτευχθεί ποτέ, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις συνομιλίες που είχε σήμερα στο Τέρνμπερι της Σκωτίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί που θα επιβληθούν στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ θα ανέλθουν στο 15%. Οι δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο «παραμένουν ως έχουν» πρόσθεσε.

President Trump is engaged in trade talks with European Union Commission President Ursula von der Leyen.



