Τραμπ: «Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνονται στην εκεχειρία» – Το Ιράν απειλεί να αποχωρήσει από αυτή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων με το Ιράν, σε δηλώσεις του στο PBS.

«Ναι, δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία», λέει, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα. Όταν ρωτήθηκε γιατί όχι, ο Τραμπ απάντησε: «Εξαιτίας της Χεζμπολάχ. Δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία. Θα τακτοποιηθεί και αυτό. Δεν πειράζει».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι σύμφωνος με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μέρος της συμφωνίας — όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αυτή είναι μια ξεχωριστή αψιμαχία».

A few minutes after the Pentagon briefing wrapped I spoke with President Trump briefly to ask about the latest with Iran: pic.twitter.com/tW0nYD1Vcs— Liz Landers (@ElizLanders) April 8, 2026

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.

«Πριν από λίγα λεπτά, ένα ντρόουν Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».

Ιράν: Το Πολεμικό Ναυτικό απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι… θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί…» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.