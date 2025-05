O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στις παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει η Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «η Ρωσία θα έπρεπε να εγκαταλείψει όλη την Ουκρανία».

Μάλιστα, η δημοσιογράφος ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναφέρει τι ακριβώς εννοεί, με τον Τραμπ να τονίζει: «Η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει το σχέδιο να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Επειδή αυτό που θέλει η Ρωσία είναι όλη η Ουκρανία. Και αν δεν είχα εμπλακεί, θα πολεμούσαν αυτή τη στιγμή για όλη την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θέλει μόνο τα εδάφη που κατέχει επί του παρόντος. Η Ρωσία θέλει όλη την Ουκρανία. Και αν δεν ήμουν εγώ, θα συνέχιζαν. Ξέρετε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου έχουν ζητήσει να τηλεφωνήσω στον Πούτιν τόσες πολλές φορές; Επειδή αυτός δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους».

President Trump: “Russia would have to give up all of Ukraine because what Russia wants is all of Ukraine — and if I didn't get involved, they would be fighting right now for all of Ukraine.”



pic.twitter.com/mmpWHIyaUS