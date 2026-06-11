Γεραπετρίτης: «Σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια δεν πρέπει να επηρεάζεται η βάση μιας εθνικής πολιτικής»

Ένας Υπηρεσιακός Υφυπουργός θα εξασφαλίσει τη συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης εισηγούμενος στην Ολομέλεια την ψήφιση της διάταξης με την οποία συστήνεται θέση Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών. «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να προκαταλαμβάνει το τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση, επειδή έχει σήμερα την εξουσία», αντέτεινε η αντιπολίτευση που κατήγγειλε ότι ο διορισμός που εισάγει ο κ. Γεραπετρίτης είναι προβληματικός, χωρίς μάλιστα να ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τι αρμοδιότητες θα έχει αυτός ο Μόνιμος Υφυπουργός. «Σας έχω νέα. Ο όρος μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός δεν είναι καινούργιος. Υπάρχει στο Σύνταγμα. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, έχετε ορκιστεί ότι υπόκεισθε στο Σύνταγμα», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών και εξήγησε ότι ο Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός δεν έχει την έννοια ότι θα κατέχει τη θέση αυτή εφ΄όρου ζωής αλλά το «Μόνιμος» σημαίνει ότι «επιβιώνει» στις υπηρεσιακές κυβερνήσεις γιατί «κάθε πρωθυπουργός ο οποίος λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί να ορίσει όποιον υπηρεσιακό υφυπουργό θέλει».

Η θέση Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού

«Συστήνεται μια θέση Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών. Η τροπολογία αυτή, για πρώτη φορά, ενεργοποιεί το άρθρο 81 παρ.1 εδ. 4 του Συντάγματος το οποίο για πενήντα χρόνια δεν είχε ενεργοποιηθεί, δεν είχε ενεργοποιηθεί ο θεσμός του Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού. Και είναι πράγματι μεγάλη και αγαθή τύχη το γεγονός ότι βρίσκομαι σήμερα να την υποστηρίξω, με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και προσέθεσε: «Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου διαδρομής ήμουν από εκείνους που είχαν υποστηρίξει ότι αφενός οι θέσεις των Μόνιμων Υπηρεσιακών Υφυπουργών προσδίδουν υπεραξία στην Πολιτεία και αφετέρου διότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση και εμένα για ασυνέπεια και τούτο διότι την ημέρα της ορκωμοσίας μου, στην παράδοση-παραλαβή του Υπουργείου Εξωτερικών, ο ίδιος δήλωσα ότι ανάμεσα σε αυτά τα οποία επιθυμώ οργανωτικά να εισφέρω στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι η ενεργοποίηση του Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού».

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«Είναι σημαντικό, ιδιαιτέρως στην περίοδο αυτή όπου υπάρχουν παγκόσμιοι κλυδωνισμοί, να διασφαλίζεται η συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν και όποτε υφίσταται κυβέρνηση υπηρεσιακή και άρα κυβέρνηση η οποία δεν έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος κάλεσε τη Βουλή να συγκατανεύσει στη διάταξη της τροπολογίας η οποία προβλέπει τη σύσταση θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως η πραγματικότητα έχει καταδείξει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια στο υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα μια συνέχεια η οποία διασφαλίζεται με υπηρεσιακό χαρακτήρα και γι΄αυτό τον λόγο προβλέπεται η θέση να καλυφθεί από πρέσβη ή πρέσβη εκ προσωπικοτήτων. «Είναι σημαντικό, ιδιαιτέρως στην περίοδο αυτή όπου υπάρχουν παγκόσμιοι κλυδωνισμοί, να διασφαλίζεται η συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν και όποτε υφίσταται κυβέρνηση υπηρεσιακή και άρα κυβέρνηση η οποία δεν έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε πως «είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια, άμεση ανταπόκριση και διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων». Σημείωσε επίσης ότι η σύσταση αυτή είναι αναγκαία ιδιαιτέρως σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς και κάλεσε τη Βουλή να συγκατανεύσει στην διάταξη αυτή η οποία είναι κρίσιμη για τη συνέχεια του υπουργείου Εξωτερικών.

Η διάταξη για την σύσταση θέσης Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση η οποία είπε ότι η κυβέρνηση καταφεύγει σε ένα τέχνασμα για να αποκαταστήσει τον κ. Χατζηβασιλείου, με την επιστροφή του στο υπουργείο, μετά την απομάκρυνσή του, πριν από λίγο καιρό, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανέφερε επίσης ότι με τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών, η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το υπουργείο Εξωτερικών και μετά τις εκλογές που δεν της επιφυλάσσουν αυτοδυναμία.

ΠΑΣΟΚ: Διάταξη για να βολέψουν τον κ. Χατζηβασιλείου

«Μας αποκαλύψατε ότι αποτελούσε όνειρο της ζωής σας να κάνετε πράξη τη θέσπιση του Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού. Ως τροπολογία το ονειρευόσασταν να το κάνετε αυτό;», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο πήρε τόσο καιρό στον κ. Γεραπετρίτη να φέρει μια τέτοια διάταξη αφού την είχε εξαγγείλει από τη μέρα που ορκίστηκε υπουργός. «Η επιλογή που κάνετε προφανώς δεν σχετίζεται με το όνειρο το οποίο είχατε αλλά με το στρίμωγμα των υπουργών. Αυτό το στρίμωγμα σε θέσεις που έχουν γεμίσει», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε ότι η διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή για να… «χωρέσει» ο κ. Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών που δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τον «βολέψει», με βάση τον νόμο για το επιτελικό κράτος της ΝΔ.

Ελληνική Λύση: Με νόμο η ΝΔ παραδέχεται ότι χάνει την αυτοδυναμία

«Σήμερα έχουμε μια αποκάλυψη και μια ομολογία. Η Νέα Δημοκρατία ομολογεί, δια του κ. Γεραπετρίτη και της διατάξεως της τροπολογίας, ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Επικαλείστε το άρθρο 37 του Συντάγματος το οποίο αφορά σε επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και σημείωσε: «Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ομολογεί σήμερα εδώ, με νόμο, ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και ζητάει από την αντιπολίτευση να ψηφίσουμε από τώρα ώστε να έχει ένα δικό της στέλεχος στο υπουργείο Εξωτερικών».

ΚΚΕ: συνέχεια σε κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας»

«Δεν είναι τόσο αθώα η συγκεκριμένη διάταξη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και αναρωτήθηκε αν είναι σύμπτωση ότι φέρνει τη διάταξη αυτή μια ημέρα προτού ορκιστούν οι νέοι αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί και άρα να μπορέσει να χωρέσει και ο συγκεκριμένος στο υπουργείο Εξωτερικών. «Το βασικό κατά τη γνώμη μας, κρύβεται στην ανησυχία των κύκλων της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστικών κέντρων που είναι σύμμαχοί σας. Εσείς θέλετε να διασφαλίσετε μια συνέχεια σε συνθήκες όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και τη στιγμή που η Μεσόγειος, με βάση την προχθεσινή απόφαση των υπουργών Άμυνας, η ΕΕ μετατρέπεται σε θέρετρο πολεμικών συγκρούσεων», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος και εκτίμησε ότι στόχος είναι να υπάρχει ο Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός σε μια κυβέρνηση με όλα τα κόμματα «εθνικής σωτηρίας» ή σε μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, μεταβατική κυβέρνηση, για να υπάρχει συνέχεια η οποία σχετίζεται με την κλιμάκωση της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτές τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις.

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Πλεύση Ελευθερίας: Ήταν και ο Πιπινέλης

«Θέση Μόνιμου Υφυπουργού είχαμε με την περίπτωση του Παναγιώτη Πιπινέλη ο οποίος ήταν μόνιμος υφυπουργός Εξωτερικών στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Και διορίστηκε Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών, κατόπιν παρέμβασης του παλατιού, και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε που κατέληξε ο κ. Πιπινέλης που έγινε τελικά υπουργός Εξωτερικών της χούντας», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και με αυτή την υπόμνηση, τόνισε ότι η διάταξη αυτή δεν είναι μια καινοτομία στο Σύνταγμα αλλά μια οπισθοδρόμηση. «Φέρνετε έναν θεσμό που μας επιστρέφει στη δεκαετία του εμφυλίου πολέμου και στη μετεμφυλιακή περίοδο», είπε ο κ. Καζαμίας και εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση θέλει όχι μόνο να ορίζει τα πράγματα και όταν η ίδιας είναι κυβέρνηση αλλά και όταν πάψει να είναι κυβέρνηση, δηλαδή θέλει να προκαθορίσει ποιος θα είναι υπουργός Εξωτερικών και στο μέλλον και αυτό ξεπερνά τα όρια του δημοκρατικού πολιτεύματος διότι πρόκειται για έναν θλιβερό αναχρονισμό». Κάλεσε επίσης τον κ. Γεραπετρίτη να απαντήσει γιατί τώρα η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι το διεθνές σύστημα είναι ασταθές αλλά δεν ήταν πέρυσι και εκτίμησε ότι η διάταξη συνδέεται και με την Ελληνική Προεδρία και το ενδεχόμενο η ΝΔ να μην είναι κυβέρνηση τότε.

ΣΥΡΙΖΑ: Για την τακτοποίηση της κ. Παπαδοπούλου

«Γιατί τυραννιόσαστε και εσείς και τυραννάτε και εμάς; Γιατί δεν λέτε ”πρέπει να τακτοποιήσω την κυρία Παπαδοπούλου σε μια θέση και για τρίτη φορά να επανέλθει στην κυβέρνηση ο κ. Χατζηβασιλείου;”», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρίστος Γιαννούλης.

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Γεραπετρίτης: «Σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια δεν πρέπει να επηρεάζεται η βάση μιας εθνικής πολιτικής»

«Τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ικανοποίησης. Κύριε Χρηστίδη, έχετε αντιληφθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, για μια ακόμη φορά, υπολείπεται της ιστορίας του, διότι και σήμερα ακόμη το μόνο που κάνετε είναι να προσβάλλετε το διπλωματικό σώμα και τίποτα άλλο», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε τα κόμματα να απαντήσουν αν διαφωνούν με τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 81 η οποία υφίσταται.

«Θέλετε να κάνουμε μια επιλογή ποιες διατάξεις είναι σωστές και ποιες όχι; Αυτή είναι η αρμοδιότητα της Βουλής κατά την κρίση σας; Το Σύνταγμα προβλέπει τον θεσμό των Μόνιμων Υπηρεσιακών Υφυπουργών. Τους Υπηρεσιακούς Υφυπουργούς τους προβλέπουν σχεδόν οι μισές κυβερνήσεις της υφηλίου. Κι αυτές διέπονται από εμφυλιακό πολεμικό κλίμα;», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε ότι «σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια στα οποία δεν πρέπει να επηρεάζεται η βάση μιας εθνικής πολιτικής, θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και όχι συνέχεια πολιτική. Εξ αυτού του λόγου προβλέπεται ότι τη θέση καταλαμβάνει όχι ένας πολιτικός αλλά την θέση την καταλαμβάνει ένας ανώτατος διπλωμάτης».

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Ανέφερε επίσης ότι ο Υπηρεσιακός Μόνιμος Υφυπουργός προβλέπεται «σε περίπτωση που υπάρχει μια μη πολιτική κυβέρνηση, άρα δεν υπάρχει ο τυπικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, να υπάρχει μια υπηρεσιακή δομή η οποία φροντίζει για τη συνέχεια της πολιτικής της υπηρεσίας, όχι της πολιτικής». Προβλέπεται επίσης υπηρεσιακός υφυπουργός, όπως είπε, ώστε όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση πολιτική, να υπάρχει κάποιος να συνεχίσει αυτή την πολιτική έτσι «ώστε να μην έχουμε κινδύνους, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών κυβερνήσεων». Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε ότι ο Μόνιμος Υπηρεσιακός Υφυπουργός δεν ορίζεται για το μέλλον αφού «εκείνος ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι εντολοδόχος και θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, θα έχει την ευχέρεια προφανώς να ορίσει και υπηρεσιακό υφυπουργό».