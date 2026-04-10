Τραμπ: Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα ξαναγεμιστούν με όπλα για να χτυπήσουν το Ιράν εάν οι συνομιλίες στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

«Έχουμε μια επανεκκίνηση. Γεμίζουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ — ακόμη καλύτερα από αυτά που κάναμε προηγουμένως και τα διαλύσαμε», αναφέρει η Post, επικαλούμενη τον Τραμπ. «Και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τους χρησιμοποιούμε, και θα τους χρησιμοποιούμε πολύ αποτελεσματικά» είπε.

Σε ένα σύντομο και αινιγματικό μήνυμα στο κοινωνικό του δίκτυο Truth νωρίτερα, ο Τραμπ είχε μιλήσει για την «ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

“Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις”.

Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ.