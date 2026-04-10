Τραμπ: Έτοιμος να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας για να στηρίξει τον Όρμπαν

Στην τελευταία του προσπάθεια να ενισχύσει τον ισχυρό άνδρα της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των εκλογών του την επόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πλήρως την οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας… εάν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός τη χρειαστούν ποτέ».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επενδύουμε στη μελλοντική ευημερία που θα δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ηγεσία του Όρμπαν!», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.

Πιστεύεται ότι ο Όρμπαν βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ, αλλά οι επικριτές του επί χρόνια Ούγγρου ηγέτη φοβούνται ότι μπορεί να προσπαθήσει να παραποιήσει τα αποτελέσματα των εκλογών.