Τραμπ: Επικοινωνία με Στάρμερ για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά τις δηλώσεις περί “άλλοτε συμμάχων”

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για «τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ μέσω της χρήσης βάσεων της RAF (Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας) προς υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή», σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάρτηση με ειρωνικό ύφος ανέβασε στα social media το βράδυ του Σαββάτου (7/3) ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκαλώντας την Βρετανία “άλλοτε σύμμαχο”.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να την… πει στον Στάρμερ υπογραμμίζοντας πως “δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει.”

Να θυμίσουμε πως το βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για απόπλου από το Πόρτσμουθ εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για ένα από τα δύο κύρια αεροπλανοφόρα της Βρετανίας (κλάσης Queen Elizabeth), το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί για την υποστήριξη επιχειρήσεων και την προστασία βρετανικών συμφερόντων.