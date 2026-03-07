Ντόναλντ Τραμπ: Αποκαλεί τη Βρετανία «άλλοτε σύμμαχο» και ειρωνεύεται Στάρμερ

Μία ανάρτηση σε ειρωνικό ύφος ανέβασε στα social media το βράδυ του Σαββάτου (7/3) ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκαλώντας την Βρετανία “άλλοτε σύμμαχο”.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να την… πει στον Στάρμερ υπογραμμίζοντας πως “δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει.”

Να θυμίσουμε πως το βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για απόπλου από το Πόρτσμουθ εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για ένα από τα δύο κύρια αεροπλανοφόρα της Βρετανίας (κλάσης Queen Elizabeth), το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί για την υποστήριξη επιχειρήσεων και την προστασία βρετανικών συμφερόντων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλοτε μεγάλος μας σύμμαχος — ίσως ο μεγαλύτερος από όλους — φαίνεται ότι επιτέλους σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

Εντάξει, κύριε πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον — αλλά θα το θυμόμαστε.

Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

ΗΠΑ: Έστειλαν στην Βρετανία τα υπερηχητικά βομβαρδιστικά B-1

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μετακινήσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος τα βομβαρδιστικά B-1 της Πολεμικής Αεροπορίας αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις κάτι που ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα λέγοντας ότι θα γίνει το πιο ισχυρό χτύπημα κατά της Τεχεράνης.

Τα αεροσκάφη αυτά, ικανά να μεταφέρουν έως 24 πυραύλους κρουζ, συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών συμβατικών βομβαρδιστικών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει «έκρηξη» αεροπορικών επιθέσεων, με τη βάση της RAF Fairford να αναμένεται να φιλοξενήσει έναν αυξανόμενο στόλο αμερικανικών βομβαρδιστικών τις επόμενες μέρες.

Παρατηρητές πτήσεων στο διαδίκτυο εντόπισαν στόλο βομβαρδιστικών B-1 να αναχωρεί από την αεροπορική βάση Dyess στο Τέξας με προορισμό τη RAF Fairford.

Ένα βομβαρδιστικό B-1 φωτογραφήθηκε το βράδυ της Παρασκευής κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου Gloucestershire, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες δυτικών αξιωματούχων που είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά επρόκειτο να σταθμεύσουν στην Μεγάλη Βρετανία τις επόμενες ημέρες.

Στη συγκεκριμένη βάση αναμένεται επίσης να συγκεντρωθούν και άλλα αεροσκάφη, μεταξύ αυτών B-2 και B-52, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.