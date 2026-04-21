Τραμπ: “Είμαστε έτοιμοι για μια σπουδαία συμφωνία, καμία παράταση στην εκεχειρία”

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του παρέμβαση έδειξε αισιόδοξος για μία συμφωνία με το Ιράν τονίζοντας πως δεν υπάρχει πολύς χρόνος καθώς η εκεχειρία λήγει το βράδυ της Τετάρτης (21/4).

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να συμμετάσχει στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Σε δηλώσεις που έκανε στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ξανά ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στην σύγκρουση με την Τεχεράνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Ωστόσο, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελέγχουν πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στη συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο παράτασής της, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για διαπραγματεύσεις. Όπως σημείωσε, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

ην ίδια ώρα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ο στρατός είναι απόλυτα προετοιμασμένος. Πρόκειται για μια εξαιρετική δύναμη», σημείωσε, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, ανέλαβε για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές Αρχές κατέσχεσαν χθες πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε φορτίο που χαρακτήρισε «όχι ιδιαίτερα ευχάριστο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό: «Ίσως ένα δώρο από την Κίνα – δεν ξέρω. Είμαι έκπληκτος. Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι» πρόσθεσε.