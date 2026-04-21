Στο Ισλαμαμπάντ αύριο Βανς και Γκαλιμπάφ για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Τι λένε οι διαμεσολαβητές

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαδικασία για τον 2ο γύρο των διαπραγματεύσεων που θα λάβουν χώρα στο Ισλαμαμπάντ για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή.

Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν δώσει σήμα πως θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών για κατάπαυση πυρός στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται την ώρα που ακούγονται αντικρουόμενα μηνύματα μεταξύ των δύο χωρών με τις ΗΠΑ να αποκλείει την παράταση της κατάπαυσης πυρός που λήγει αύριο το βράδυ και το Ιράν να αναφέρει ότι κανένας εκπρόσωπος του δεν έχει πάει στο Πακιστάν για τον 2ο γύρο των συνομιλιών.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι οι επικεφαλής διαπραγματευτές, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ νωρίς αύριο για να ηγηθούν των αντιπροσωπειών τους.

Οι πληροφορίες ενισχύουν τις ενδείξεις ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διπλωματικές κινήσεις για την επανέναρξη διαλόγου για την κατάπαυση πυρός στην Μέση Ανατολή.