Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με ναυτικό αποκλεισμό μετά τις άκαρπες συνομιλίες

Μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσιεύθηκε από το φιλοτραμπικό μέσο Just the News και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία βάζοντας επίσης υπό πίεση τις οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ενδεχόμενη κίνηση αποκλεισμού θα βασιζόταν σε προηγούμενη στρατηγική κυρώσεων και περιορισμών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης.