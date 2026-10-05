Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού – Νέα μέτρα 2,27 δισ. ευρώ για μισθούς, συντάξεις, αγρότες και επιχειρήσεις

Αύξηση του ΑΕΠ 2,3% το 2027, από άνοδο 2% φέτος, προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, εκτιμάται περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο 7,9% από 8,4% φέτος) και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% φέτος.

Η ισχυρή ανάπτυξη το 2027, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα στηριχθεί (εκτός από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ) και στις ιδιωτικές επενδύσεις, για τις οποίες προβλέπεται αύξηση 7,9% το 2027 από 7,7% εφέτος. Καθώς και στην ιδιωτική κατανάλωση (αύξηση 1,5% το 2027 από 1,4% το 2026) και στη δημόσια κατανάλωση (αύξηση 1,4% από 1,1% εφέτος). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν 3,1% από αύξηση 2,9% εφέτος και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν 4% από άνοδο 4,4% εφέτος.

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Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και σε 3,3% το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, το δημόσιο χρέος αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφώνεται σε 128,8% του ΑΕΠ το 2027 έναντι 136,7% του ΑΕΠ το 2026 (μείωση κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από το υπουργείο, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027 κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες εμπορικές ροές, ιδίως μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις τεχνικές παραδοχές των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent αναμένεται να αυξηθεί από 68,9 δολάρια ανά βαρέλι το 2025 σε 91,2 δολάρια το 2026 και να υποχωρήσει σε 78,2 δολάρια το 2027. Σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025, οι παραδοχές για την τιμή του πετρελαίου είναι αυξημένες κατά 46% περίπου για το 2026 και κατά 24% για το 2027.

Ωστόσο, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2026 και σε 1,2% για το 2027.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως το τέλος Αυγούστου 2026, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Επιπλέον, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 έναντι 1,7% στην ευρωζώνη, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να προσεγγίζει το 18,6% το 2027 από 17,8% το 2026.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

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Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2027 από 1,4% το 2026, ενώ η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2027 από 1,1% το 2026. Η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης υποστηρίζεται από την αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών, από τις παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς και από την προβλεπόμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η απασχόληση σε εθνικολογιστική βάση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,4% το 2027, με τον αριθμό των μισθωτών να αυξάνεται κατά 0,7%. Με βάση τις εν λόγω προβολές, ο αριθμός των μισθωτών προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια άτομα και του συνόλου των απασχολουμένων τα 5,3 εκατομμύρια άτομα. Παράλληλα, σύμφωνα το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω, από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027.

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Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026 και οι συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας σε 4,6% το 2027 από 4,4% το 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη άνοδο των μισθών, συμπεριλαμβανομένων της προβλεπόμενης νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, της συνακόλουθης αύξησης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και της θέσπισης από το 2027 του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Σε σύγκριση με το 2019, οι κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας προβλέπεται να είναι αυξημένες κατά 25,8% σε ονομαστικούς όρους.

Σε πραγματικούς όρους οι ονομαστικές αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,4% το 2027, καθ’ όσον η αύξηση των ονομαστικών αμοιβών συνδυάζεται με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Επιπλέον, οι καθαρές πραγματικές αμοιβές θα ενισχυθούν περαιτέρω από τη μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 2% το 2027 έναντι 1,5% το 2026. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,9% το 2027.

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Όπως επισημαίνεται στο προσχέδιο, σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της αύξησης των εισοδημάτων, διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι επενδύσεις αναμένεται, ως εκ τούτου, να παραμείνουν η σημαντικότερη θετική συνιστώσα της εγχώριας ζήτησης, με την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας να προέρχεται κυρίως από τις κατασκευές και τον εξοπλισμό. Η συνέχιση της επενδυτικής μεγέθυνσης συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμό της απόκλισης του επενδυτικού ποσοστού της Ελλάδας από εκείνο της ευρωζώνης και συνεπώς, περαιτέρω συρρίκνωση του αρνητικού επενδυτικού κενού. Σε σταθερές τιμές οι επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώνονται σε 19,2% του ΑΕΠ το 2026 και σε 20,2% το 2027. Σε τρέχουσες τιμές το αντίστοιχο επενδυτικό ποσοστό προβλέπεται να αυξηθεί από 17,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 18,6% το 2027. Η απόκλιση από την ευρωζώνη, η οποία έχει περιοριστεί σημαντικά από το 2019, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2027.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, οι θετικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, ιδίως συγκρινόμενες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συνιστούν αποτέλεσμα συνεχούς μεταρρυθμιστικού έργου με αναπτυξιακή προοπτική, συλλογικής προσπάθειας όλων των πολιτών, υπευθυνότητας στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και πολιτικής σταθερότητας.

Οι προκλήσεις του 2027, προστίθεται, είναι πολλές και σημαντικές. Αφορούν στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν σημαντικά την αγορά ενέργειας, το διεθνές εμπόριο αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια, στην επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων και της τεχνητής νοημοσύνης, στην εντεινόμενη κλιματική αλλαγή, στις ενδεχόμενες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις δημοσιονομικές πιέσεις σε αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ. «Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μία περίοδο προόδου και ευημερίας με συνεχώς βελτιούμενες προοπτικές, που είναι ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.