ΔΙΕΘΝΗ

Τράμπ: Ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Πού θα επικεντρωθεί η συζήτηση

CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (25.08) πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

Οι δυο τους αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

