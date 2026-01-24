Τραμπ: Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα δεχθεί άμεσα δασμό 100%

Το δικό του μήνυμα προς τον Καναδά έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως «αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα δεχθεί άμεσα δασμό 100%».

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “λιμάνι εκφόρτωσης” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος.

Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης των επιχειρήσεών του, του κοινωνικού ιστού και του γενικότερου τρόπου ζωής. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα δεχθεί άμεσα δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ» ανέφερε ο Τραμπ.