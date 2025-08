Τραγωδία στο Λος Άντζελες: 2 νεκροί και 16 τραυματίες από πυροβολισμούς σε street party

Τραγικό τέλος είχε το street party που διοργανώθηκε στο κέντρο του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της νύχτας (04/08), όταν 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς.

Με συμμορίες που δρουν στην «καρδιά» του Λος Άντζελες, φαίνεται να σχετίζεται το αιματηρό επεισόδιο. Μέχρι στιγμής οι δράστες των πυροβολισμών δεν έχουν συλληφθεί, ενώ στο πάρτι συμμετείχαν τουλάχιστον 60 άτομα.

Θύματα των πυροβολισμών είναι ένας 29χρονος και μία 52χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Ο 29χρονος φαίνεται πως ήταν ο Dj του party και άφησε πίσω του 3 παιδιά.

JUST IN: 2 dead, 8 injured in shooting following festival after-party in downtown Los Angeles pic.twitter.com/929CjF9zPZ

Ένας 34χρονος και ένας 37χρονος νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Η αστυνομία με το που ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς, έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον χώρο. Φτάνοντας στο σημείο της τραγωδίας είδαν τους τραυματίες και τους νεκρούς να κείτονται και ο δρόμος να έχει γεμίσει από αίματα.

Two people are dead and at least 6 injured in a mass shooting in downtown Los Angeles at an illegal warehouse party following the HARD Summer music festival at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/gYHp1fauGl