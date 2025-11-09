Τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη ιατρικό ελικόπτερο στο Τενεσί – Ένας νεκρός, δύο σοβαρά τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στο Τενεσί των ΗΠΑ, όταν ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη το Σάββατο ανατολικά του Νάσβιλ. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Σημειώνεται ότι στο ελικόπτερο δεν υπήρχαν ασθενείς.

Το ελικόπτερο Vanderbilt LifeFlight κατέπεσε περίπου στις 13:45 μ.μ. (τοπική ώρα) σε ένα χωράφι ανατολικά της πόλης, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από το κέντρο του Νάσβιλ, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γουίλσον.

Stay informed — follow Azat TV for fair and fresh news daily. pic.twitter.com/l2fsl23yu7— Azat TV (@azattelevision) November 9, 2025

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Τα δύο τραυματισμένα μέλη του πληρώματος νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Vanderbilt στο Νάσβιλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Vanderbilt LifeFlight.

Σε δήλωσή της η Vanderbilt LifeFlight εξέφρασε:

«Τα συλλυπητήριά μας και η βαθιά μας συμπαράσταση πηγαίνουν στους συναδέλφους μας της Vanderbilt LifeFlight, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Το ελικόπτερο, μοντέλο Airbus EC130T2, κατασκευάστηκε το 2015, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων FlightAware και Flightradar24, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στις 13:33 και παρέμεινε στον αέρα για οκτώ λεπτά πριν συντριβεί.