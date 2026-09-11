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ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών – Νεκρός ένας 67χρονος

Τραυματίστηκε ένας 19χρονος οδηγός

Χίος: Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών – Νεκρός ένας 67χρονος
Πηγή: Eurokinissi
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Θανατηφόρο τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.

Συγκεκριμένα, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.

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Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.

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