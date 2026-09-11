Χίος: Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών – Νεκρός ένας 67χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.

Συγκεκριμένα, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου.

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Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.