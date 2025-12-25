Τραγική ειρωνεία: Η Μαρία Παππά έψαχνε να αλλάξει εταιρεία λίγο πριν τη συντριβή του Falcon 50 – Η απώλεια που τη σημάδεψε

Ανείπωτο πόνο έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος της Μαρίας Παππά, της έμπειρης αεροσυνοδού με καταγωγή από τη Ρόδο, που σκοτώθηκε στη συντριβή του Falcon 50 το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας, στοιχίζοντας τη ζωή και στους οκτώ επιβαίνοντες.

Η 42χρονη εργαζόταν για περίπου 20 χρόνια ως αεροσυνοδός και όπως φαίνεται και από το προφίλ της στο Facebook, λάτρευε τους αιθέρες και τα ταξίδια με αεροπλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι και οι συνάδελφοί της την περιγράφουν ως εξαιρετική επαγγελματία, κοινωνική και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει. Η ίδια δεν ήταν παντρεμένη, αλλά βρισκόταν σε σταθερή σχέση σχεδόν 20 ετών, με την οποία ταξίδευαν συχνά μαζί.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, η οποία νοικιάζει VIP αεροσκάφη, και ετοιμαζόταν να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, ωστόσο η μοίρα της έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Η Μαρία Παππά ήθελε να φύγει από τη συγκεκριμένη εταιρεία και αναζητούσε νέες ευκαιρίες, όπως αποκαλύπτει και το προφίλ της στο LinkedIn.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία, είχε δείξει ενδιαφέρον για θέση εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σχολιάζοντας ανάρτηση του εκπαιδευτή αεροπορίας Nico Lejeune, ανέφερε τεχνικό πρόβλημα με τον σύνδεσμο της αίτησης: “Γεια σας, θα ήθελα να υποβάλω αίτηση, αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο λαμβάνω μια προειδοποίηση δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη”. Maria Pappa’nın son arzusu ortaya çıktı: BAE iş başvurusu



​📍 Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Harmony Jets şirketine ait uçakta hayatını kaybeden Yunan asıllı kıdemli kabin görevlisi Maria Pappa’nın, kazadan sadece üç hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni bir iş… pic.twitter.com/ckhsk2yduD— SavunmaTR (@SavunmaTR) December 24, 2025

Εν τω μεταξύ, σε μια τραγική λεπτομέρεια, μόλις δύο πριν πριν, σύμφωνα με το Mega, η έμπειρη αεροσυνοδός είχε υποστεί μια βαριά απώλεια, καθώς είχε πεθάνει η μητέρα της ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER επικοινώνησε με τον πρώην συνάδελφο και φίλο της Νίκο Ντόριζα, ο οποίος μίλησε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, χαρακτηρίζοντας την μεταξύ άλλων, ως μια γυναίκα που έδινε τα πάντα για τη δουλειά της.

«Ήμουν συνάδελφος της Μαρίας, γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί στην Ολυμπιακή. Όταν έκλεισε η Ολυμπιακή συνεχίσαμε τις καριέρες μας σε διαφορετικές εταιρείες. Είχε προσληφθεί σε εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων στην Αθήνα, η οποία θα έκλεινε τον Οκτώβριο και της είχε δημιουργήσει θέμα καθώς δεν θα μπορούσε να μπει στο ταμείο ανεργίας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έψαχνε να βρει άλλη δουλειά και βρήκε σε αυτή την εταιρεία γιατί είχε στο βιογραφικό της πως είχε δουλέψει σε αεροσκάφη που μετέφερε επώνυμους. Την καλέσαν και πήγε να κάνει την πτήση χθες γιατί είχε να εργαστεί από τον Οκτώβριο. Ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος που σεβόταν τους ανθρώπους που εξυπηρετούσε. Έμπαινε στη θέση τους. Ήταν άνθρωπος για τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων της. Είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και η δουλειά της είχε και θεραπευτικούς λόγους για εκείνη. Δεν θέλω να δεχθώ την απώλεια της».

Στη συνέχεια, ο πρώην συνάδελφος και φίλος της ανέφερε «η Μαρία σε αυτή τη δουλειά είχε περάσει πολύ δύσκολα καθώς είχε εργαστεί σε εταιρείες που δεν ήταν τόσο καλές. Η Μαρία έμενε πολλούς μήνες χωρίς εργασία μετά την Ολυμπιακή καθώς, μας προσλαμβάναν για εποχικούς. Είχε σχέση με τον ίδιο άνθρωπο για 20 χρόνια από τον ίδιο χώρο. Η Μαρία άφησε μια πολύ όμορφη ιστορία πίσω της που θα την έλεγα ανθρωπιά εγώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στη μοιραία πτήση του Falcon 50 έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι συνολικά. Ανάμεσά τους ήταν πέντε Λίβυοι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και των συμβούλων του, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Ο πιλότος του αεροσκάφους Falcon-50 εξέπεμψε πολλαπλά σήματα κινδύνου

Οι έρευνες για τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα και στο οποίο επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πιλότος του αεροσκάφους τύπου Falcon-50 που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ εξέδωσε πολλαπλά σήματα κινδύνου, επικαλούμενος ηλεκτρική βλάβη, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.

Σε λεπτομερή ανάρτησή του στο X, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι το αεροσκάφος, με κωδικό πτήσης 9H-DFS και καταχωρημένο στην Πολιτική Αεροπορία της Μάλτας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:17, τοπική ώρα (19:17 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Μίτιγκα στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, και αργότερα συνετρίβη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αεροσκάφος, που λειτουργούσε με το σήμα κλήσης HMJ185, απογειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου για τον έλεγχο προσέγγισης και στη συνέχεια στις μονάδες ελέγχου περιοχής.

Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου “PAN-PAN” , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το “MAYDAY”, και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου “PAN-PAN” και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ.

Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση.

Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο υπουργός.