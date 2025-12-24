Τουρκία: Θρίλερ με την ταυτοποίηση της Ελληνίδας αεροσυνοδού – Στο “μαύρο κουτί” οι απαντήσεις για τη συντριβή του Falcon 50

Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ταυτοποίηση της Ελληνίδας αεροσυνοδού, που φέρεται να επέβαινε στο Falcon 50 το οποίο συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας το βράδυ της Τρίτης 23/12, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν συνολικά οκτώ άτομα.

Στο ίδιο αεροσκάφος επέβαιναν αντιπροσωπεία από την Λιβύη με επικεφαλής τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye's Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα τρία μέλη του πληρώματος του μοιραίου τζετ ήταν και μια Ελληνίδα με το όνομα Μαρία Παππά.



Mürettebat şunlardı:



Denis Pourtau



Antony Tangarpriganin



Maria Pappa



Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/SEXJOrxwa5 December 23, 2025

Η ίδια φέρεται να ήταν προϊσταμένη καμπίνας, ωστόσο για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες και γι’ αυτό τον λόγο αναμένονται με ενδιαφέρον ανακοινώσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Τουρκίας μελετούν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης 23/12 νότια της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.



🚨Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı.pic.twitter.com/zrWxcr1ffi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 23, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρία με έδρα τη Μάλτα.

Υπενθυμίζεται ότι ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.