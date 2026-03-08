Μακρόν: Στην Κύπρο τη Δευτέρα για να «στείλει μήνυμα αλληλεγγύης» – Θα συναντηθεί με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πρόκειται να επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τη μεγαλόνησο, η οποία ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα.

Την επίσκεψη ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Κατά την παρουσία του στη Λευκωσία, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατιωτικές κινήσεις της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται ότι σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό την περασμένη Τρίτη, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, γνωστοποιώντας την αποστολή γαλλικής φρεγάτας προς την Κύπρο.

«Η Κύπρος έχει επίσης χτυπηθεί», είχε δηλώσει, επισημαίνοντας ότι η φρεγάτα κατευθύνεται ήδη προς την περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός με την Ελλάδα και άλλες συμμαχικές χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή να μεταβεί στη Μεσόγειο και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή.