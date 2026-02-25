Τουρκία: Πολιτική αντιπαράθεση για θρησκευτικές εκδηλώσεις στα σχολεία την περίοδο του Ραμαζανιού

Έντονη πολιτική και κοινωνική διαμάχη έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά την εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας για διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων αναφορικά με τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού (περίοδος νηστείας πριν από το μπαϊράμι) στα σχολεία, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υπερασπίζεται την πρωτοβουλία και οργανώσεις να μιλούν για παραβίαση της κοσμικής αρχής.

Ερντογάν: Υπεράσπιση μαθημάτων και εκδηλώσεων για το Ραμαζάνι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπερασπίστηκε ανοιχτά την εγκύκλιο που προβλέπει δραστηριότητες, συζητήσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΡ, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την εγκύκλιο «σωστή, κατάλληλη και νόμιμη» και δήλωσε: «Εκτός του ότι είναι σύμφωνη με την πνευματική ατμόσφαιρα του Ραμαζανιού, είναι μια λειτουργία που αντανακλά τα συναισθήματα του έθνους μας».

Παράλληλα, διερωτήθηκε: «Γιατί σας ενοχλεί που τα παιδιά μας μαθαίνουν για την προσευχή και τη νηστεία, που στολίζουν για το Ραμαζάνι και που τραγουδούν μαζί ύμνους χαρούμενα στο διάλειμμα;».

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στους επικριτές της πρωτοβουλίας, λέγοντας: «Το πρόβλημά τους δεν είναι ο κοσμικός χαρακτήρας, και ποτέ δεν ήταν. Το πρόβλημά τους είναι με τις ιερές αξίες αυτής της γης, με τις εθνικές και πνευματικές της αξίες, και με το ίδιο το έθνος».

Σε άλλη αποστροφή του λόγου του, τόνισε: «Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από την έννοια του κοσμικού κράτους, αποκαλύψτε τι πραγματικά εννοείτε».

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Η εγκύκλιος εστάλη στις 12 Φεβρουαρίου στους νομάρχες και των 81 επαρχιών και προβλέπει εκδηλώσεις με τίτλο «Το Ραμαζάνι στην Καρδιά της Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, οι δραστηριότητες στοχεύουν στην «ενστάλαξη εθνικών και ηθικών αξιών όπως η δικαιοσύνη, η συμπόνια και ο πατριωτισμός στους μαθητές» και θα πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί δραστηριοτήτων αφορούν νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζωγραφική με θέμα το Ραμαζάνι, ημερολόγια καλών πράξεων, κοινά γεύματα ιφτάρ, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τζαμιά για μικρότερες ηλικίες.»

Αντιδράσεις οργανώσεων: «Παραβίαση της κοσμικής αρχής»

Την εγκύκλιο επέκριναν 18 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων οι TMMOB, TBB, DİSK, KESK και Eğitim-Sen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κοινή δήλωσή τους στις 23 Φεβρουαρίου, υποστήριξαν ότι η πρακτική παραβιάζει την κοσμική αρχή του Συντάγματος και την επιστημονική φύση της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, 168 συγγραφείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί υπέγραψαν κείμενο με τίτλο «Υπερασπιζόμαστε τον Κοσμικό Νόμο Μαζί», στο οποίο αναφέρεται: «Απορρίπτουμε τις επιβολές που βασίζονται στη Σαρία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπογράφοντες ανέφεραν επίσης ότι «οι κινήσεις για τη σταδιακή διάλυση της κοσμικής εκπαίδευσης, του κοσμικού νομικού συστήματος και της κοσμικής δημόσιας ζωής έχουν αποκτήσει δυναμική».

Παρέμβαση υπουργού Παιδείας και Μπαχτσελί

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση για τη σχετική δήλωση, σημειώνοντας: «Είχα δηλώσει ότι θα κάναμε ένα τέτοιο βήμα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών μας, των νέων, των γονέων, των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Κάναμε ένα τέτοιο βήμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στήριξη στην εγκύκλιο εξέφρασε και ο ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε: «Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτήν την εγκύκλιο; Υποστηρίζω πλήρως την εγκύκλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ραμαζανιού στο πλαίσιο του «Εκπαιδευτικού Μοντέλου του Αιώνα της Τουρκίας».

Σχολιάζοντας τους 168 υπογράφοντες, ανέφερε: «Αν με ρωτάτε, αν βάλετε αυτά τα 168 άτομα δίπλα-δίπλα και το ένα πάνω στο άλλο, δεν θα έκαναν ούτε ένα άτομο».