Τουρκία: Νέος γύρος προκλήσεων με 4 παραβιάσεις από F-16 στο Αιγαίο
Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις
Οι εντάσεις στο Αιγαίο κλιμακώθηκαν κατακόρυφα σήμερα, Παρασκευή (12/12), διότι η Τουρκία έστειλε με αρκετά προκλητικές διαθέσεις δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, αφού αναπτύχθηκαν οπλισμένα στους ελληνικούς αιθέρες.
Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια παράβαση του FIR Αθηνών στο κεντρικό Αιγαίο τα τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16.
Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά πάγια διεθνή πρακτική.
