Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Νέος γύρος προκλήσεων με 4 παραβιάσεις από F-16 στο Αιγαίο

Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις

Τουρκία: Νέος γύρος προκλήσεων με 4 παραβιάσεις από F-16 στο Αιγαίο
Πηγή Φωτογραφίας: USAF
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:40

Οι εντάσεις στο Αιγαίο κλιμακώθηκαν κατακόρυφα σήμερα, Παρασκευή (12/12), διότι η Τουρκία έστειλε με αρκετά προκλητικές διαθέσεις δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16, αφού αναπτύχθηκαν οπλισμένα στους ελληνικούς αιθέρες.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μια παράβαση του FIR Αθηνών στο κεντρικό Αιγαίο τα τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε τις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά πάγια διεθνή πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ