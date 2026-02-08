Τουρκία: Νεκρός 44χρονος αστυνομικός μετά από ξυλοδαρμό – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Την στιγμή του ξυλοδαρμού ενός 44χρονου αστυνομικού από οδηγό αυτοκινήτου στην Τουρκία, που οδήγησε στον θάνατο του ενστόλου, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένα αυτοκίνητο ακουμπάει τον 44χρονο αστυνομικό Οκάν Κεσκίν, πατέρα δύο παιδιών, με τον ίδιο να αντιδράει και τον οδηγό του οχήματος να του ρίχνει μια γροθιά με αποτέλεσμα ο Τούρκος ένστολος να ζαλιστεί.

Σε επόμενα πλάνα φαίνονται άλλοι εργαζόμενοι στον σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων να επιτίθενται στον αστυνομικό ο οποίος μετά το επεισόδιο πήγε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα.

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/mdOH7d95xE— Sabah (@sabah) February 7, 2026

Η σύζυγος του 44χρονου αστυνομικού, Εμέλ, είπε ότι σε τηλεφώνημα που της έκανε ο άνδρας της της είπε ότι «έχω εγκεφαλική αιμορραγία, θα μου κάνουν χειρουργική επέμβαση». Όταν εκείνη τον ρώτησε τι συνέβη, ο 44χρονος της περιέγραψε ότι «είχα έναν καβγά, με ξυλοκόπησαν 20-30 άτομα». Σύμφωνα με την Εμέλ Κεσκίν οι γιατροί διαπίστωσαν μια μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλο και ότι κινδύνευε να μείνει παράλυτος μετά το χειρουργείο.

«Ο σύζυγός μου πριν μπει στο χειρουργείο μου κράτησε το χέρι και μου είπε “σε αγαπώ, φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά μου”. Μου φίλησε το χέρι και μπήκε στο χειρουργείο» είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγος του άτυχου αστυνομικού.

«Ήταν άδικο να πεθάνει τόσο νέος. Δεν έριξε ούτε μια γροθιά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μου έμειναν χωρίς πατέρα» πρόσθεσε η ίδια.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σύμβαση δύο εκ των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού που έχουν ταυτοποιηθεί.