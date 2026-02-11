Τουρκία: Χαμός στην Βουλή κατά την ορκωμοσία των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (βίντεο)

Άναψαν τα αίματα κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Ερντογάν καθώς έπεσαν “ψιλές” μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στην κοινοβούλιο της Τουρκίας.

Ειδικότερα, στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών, επικράτησε ένταση μεταξύ βουλευτών. Ο Γκιουρλέκ, εισαγγελέας στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε στην Βουλή για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης.

Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Το AKΡ αντέτεινε ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα με τον αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης να δηλώνει πως δεν υπάρχει διαδικαστική παρατυπία. Akın Gürlek

Μετά την πρόσκληση του Μποζντάγ προς τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται και κατέλαβαν το βήμα. Βουλευτές του AKP κινήθηκαν επίσης προς το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή γύρω από το βήμα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα Οσμάν Γκιοκτσέκ επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Παρά τις αντεγκλήσεις, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με τον ίδιο τρόπο.