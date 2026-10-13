Τουρκία: Αισιοδοξία για τα έξι F-35 και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA

Η Τουρκία εκφράζει αισιοδοξία για την εξασφάλιση θετικής απάντησης από τις ΗΠΑ σχετικά με την απόκτηση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της χώρας, Αλπασλάν Καβακλίογλου.

Σε δηλώσεις του στον ανταποκριτή του CNNTürk στις ΗΠΑ, Γιουνούς Πακσόι, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα καλό κλίμα στις σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ‘Αγκυρας και Ουάσινγκτον.

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Ο Τούρκος υφυπουργός αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επαφές με την αμερικανική πλευρά για τα μαχητικά αεροσκάφη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη.

«Διεξάγουμε επαφές πρωτίστως για τα έξι αεροσκάφη F-35 και εκτιμούμε ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα».

Ο Καβακλίογλου εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την επίλυση του ζητήματος των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία.

«Ελπίζω ότι το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA θα διευθετηθεί πολύ σύντομα».

Αναφερόμενος στις πολιτικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας υποστήριξε ότι η προσωπική σχέση των δύο προέδρων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη συζήτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.

«Οι συνομιλίες μεταξύ του αξιότιμου Προέδρου της Δημοκρατίας μας και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και η μεταξύ τους σχέση, βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο».

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«Οποιαδήποτε συνάντηση ζητήσουμε προγραμματίζεται αμοιβαία με ευκολία, ενώ κάθε ζήτημα μπορεί να τεθεί, να συζητηθεί και να μεταφερθεί στους συνομιλητές μας. Υπάρχει ένα τέτοιο ευνοϊκό κλίμα», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ της ανταποκρίτριας μας Μαρίας Ζαχαράκη