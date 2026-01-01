Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με drone στη Χερσώνα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί – σκοτώθηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της Χερσώνας στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Τοπικό φιλορωσικό μέσο ενημέρωσης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, εξηγώντας ότι αυτό ήταν ο στόχος του πλήγματος.

Τουλάχιστον ένα πτώμα φαινόταν κάτω από ένα λευκό σεντόνι, ενώ το κτίριο έμοιαζε να έχει καταστραφεί από πυρκαγιά και στο έδαφος υπήρχαν ίχνη από αίμα.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα. Από την πλευρά του ο στρατός της Ουκρανίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Σάλντο ανέφερε στην ανάρτησή του ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν περιοχή στο χωριό Χόρλι όπου γίνονταν εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά κάνοντας λόγο για «σκόπιμο πλήγμα» εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 άλλοι τραυματίστηκαν, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε ότι πέντε παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά το πλήγμα, ενώ κατηγόρησε τις χώρες της Δύσης που υποστηρίζουν την Ουκρανία για τις «τρομοκρατικές», όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες του Κιέβου.

Η πρόεδρος της ρωσικής Γερουσίας Βαλεντίνα Ματβιένκο επίσης καταδίκασε τη επίθεση μέσω του λογαριασμού της στο Telegram.

Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία το 2022, μια κίνηση την οποία το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν καταδικάσει ως παράνομη υφαρπαγή γης.