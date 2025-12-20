Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών

Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»
Πηγή Φωτογραφίας: Χ
DEBATER NEWSROOM

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (20.12) στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του “κοινωνικού κέντρου” Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες,  με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων,  γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό,  παράλληλα,  ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της. 

