Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (20.12) στο Τορίνο της Ιταλίας. Torino. Incappucciati, armati, spietati.

“Manifestanti” o “criminali”? Esercizio di libertà o reato? Diritto o crimine?



MOVIMENTO DELLE BANDIERE 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Hv9w1bzBOQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 20, 2025

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του “κοινωνικού κέντρου” Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών. Askatasuna, scontri al corteo di Torino



Gli aggiornamenti in diretta a #4disera Weekend, ora in diretta su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity pic.twitter.com/zwGiljw0Io— 4 di sera (@4disera) December 20, 2025

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.