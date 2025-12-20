Τορίνο: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού «κοινωνικού κέντρου»
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών
Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (20.12) στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του “κοινωνικού κέντρου” Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.
