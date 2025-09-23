iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας με τις «bunker buster» – «Έτσι βομβαρδίσαμε το Ιράν»

Τα B-2 Spirit εκτόξευσαν 14 υπερ-ισχυρές βόμβες GBU-57 MOP σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν

Το βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας με τις «bunker buster» – «Έτσι βομβαρδίσαμε το Ιράν»
DEBATER NEWSROOM

Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που αποκαλύπτει λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Στο υλικό διακρίνονται τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι και, ύστερα από πολύωρη πτήση χιλιάδων χιλιομέτρων, να φτάνουν στο Ιράν. Εκεί χρησιμοποίησαν τις υπερ-ισχυρές βόμβες GBU-57 MOP, πλήττοντας τις υπόγειες εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, στο πλαίσιο του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, έξι αεροσκάφη εκτόξευσαν 14 βόμβες “bunker buster” και επέστρεψαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

Το βίντεο δείχνει μια GBU-57 να διαπερνά το έδαφος, υλικό από παλαιότερες δοκιμές που καταδεικνύει τη δύναμη του όπλου. Η συγκεκριμένη βόμβα, με βάρος 13,6 τόνους, είναι σχεδιασμένη να διαλύει έως και 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου, καθιστώντας την ιδανική για στόχους «βαθιά θαμμένους» στο έδαφος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ