Το βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας με τις «bunker buster» – «Έτσι βομβαρδίσαμε το Ιράν»

Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που αποκαλύπτει λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Στο υλικό διακρίνονται τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit να απογειώνονται από τη βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι και, ύστερα από πολύωρη πτήση χιλιάδων χιλιομέτρων, να φτάνουν στο Ιράν. Εκεί χρησιμοποίησαν τις υπερ-ισχυρές βόμβες GBU-57 MOP, πλήττοντας τις υπόγειες εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, στο πλαίσιο του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk— General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Συνολικά, έξι αεροσκάφη εκτόξευσαν 14 βόμβες “bunker buster” και επέστρεψαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

Το βίντεο δείχνει μια GBU-57 να διαπερνά το έδαφος, υλικό από παλαιότερες δοκιμές που καταδεικνύει τη δύναμη του όπλου. Η συγκεκριμένη βόμβα, με βάρος 13,6 τόνους, είναι σχεδιασμένη να διαλύει έως και 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου, καθιστώντας την ιδανική για στόχους «βαθιά θαμμένους» στο έδαφος.