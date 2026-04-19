Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ «παραβιάζουν δεσμεύσεις» και «προδίδουν διπλωματία»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έστειλε το δικό του μήνυμα προς τις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής 19/4.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ο πρόεδρος του Ιράν στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ αναφέρθηκε στις κινήσεις των ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ και ζητήματα σχετικά με την κατάπαυση του πυρός.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη αθέτηση υποσχέσεων και την «εκφοβιστική και παράλογη» συμπεριφορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της περιόδου κατάπαυσης του πυρός, χαρακτήρασε τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες της χώρας αυτής στον λεγόμενο «ναυτικό αποκλεισμό» του Ιράν ως κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και αντίθετες προς τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε δε ότι: «Τέτοιες ενέργειες, μαζί με την απειλητική ρητορική των Αμερικανών αξιωματούχων κατά του Ιράν, οδηγούν απλώς σε κλιμάκωση της καχυποψίας ως προς τη σοβαρότητα των ΗΠΑ και αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επαναλάβουν προηγούμενα πρότυπα και να προδώσουν τη διπλωματία».

Ο Pezeshkian, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για ολοκληρωτική προάσπιση της ιρανικής επικράτειας έναντι οποιασδήποτε νέας τυχοδιωκτικής ενέργειας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος, προειδοποίησε για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κατάστασης για την ασφάλεια της περιοχής και του κόσμου.

Ο Πρόεδρος δήλωσε επίσης: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι αποφασισμένη να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τις σχέσεις με όλους τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένων των χωρών στις νότιες ακτές του Περσικού Κόλπου, στη βάση της καλής γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Ελπίζει ότι και αυτές οι χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εμπειρίες, θα καταβάλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας μέσω συλλογικής συνεργασίας και μακριά από την καταστροφική παρέμβαση εξωπεριφερειακών δρώντων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, αναφερόμενος στις προσπάθειες της χώρας του για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, ενημέρωσε τον Ιρανό Πρόεδρο για τις πρόσφατες διαβουλεύσεις του με χώρες της περιοχής σχετικά με το θέμα αυτό» αναφέρει το Tasnim.