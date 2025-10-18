Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο ακόμη σορούς ομήρων της Χαμάς

Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι πριν από λίγο καιρό παρέλαβε δύο φέρετρα, με τις σορούς δύο δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τα φέρετρα στα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορούς παρέδωσε απόψε.