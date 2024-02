Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την διάγνωση του βασιλιά Κάρολου ότι έχει καρκίνο.

Κατά την άφιξή του σε γκαλά για το London Air Ambulance Service στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου αρκέστηκε να δηλώσει «Εκτιμούμε πραγματικά τα ευγενικά μηνύματα όλων. Σας ευχαριστούμε».

Prince William arriving at tonight’s London Air Ambulance gala said “We really appreciate everyone’s kindness” pic.twitter.com/qu5iQreGxI