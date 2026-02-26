Το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης ανέστειλε τη φοίτηση τριών σπουδαστών επειδή έκαψαν την ιρανική σημαία

Το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ένα από τα πιο έγκριτα του Ιράν, ανέστειλε τη φοίτηση τριών σπουδαστών επειδή έκαψαν την ιρανική σημαία στη διάρκεια πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Τρεις φοιτητές που δεν έδειξαν σεβασμό σε ιρανικό εθνικό σύμβολο ταυτοποιήθηκαν και με εντολή του προέδρου του πανεπιστημίου ανεστάλη προσωρινά η φοίτησή τους εν αναμονή ακρόασης στο πειθαρχικό συμβούλιο», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο δελτίο Τύπου του πανεπιστημίου.

Συγκεντρώσεις υπέρ και κατά της κυβέρνησης έγιναν σε πολλά πανεπιστήμια, κυρίως στην ιρανική πρωτεύουσα, μετά την επανέναρξη των μαθημάτων για το νέο εξάμηνο το Σάββατο.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν φοιτητές να καίνε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία υιοθετήθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με την οποία ανατράπηκε η μοναρχία.

Η κυβέρνηση τους αναγνώρισε «το δικαίωμα να διαδηλώνουν», αλλά τους προειδοποίησε να μην περάσουν τις «κόκκινες γραμμές».

Οι διαδηλώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των μαζικών κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, αρχικά με οικονομικές διεκδικήσεις, αλλά στη συνέχεια, στις αρχές Ιανουαρίου, πήραν μια άνευ προηγουμένου αντικυβερνητική τροπή.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, έκρινε χθες «ανάρμοστη» τη συμπεριφορά ορισμένων φοιτητών, ιδίως «το να καίνε την εθνική σημαία ή το να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα».

«Όποιος διαπράττει μια πειθαρχική παράβαση στους κόλπους ενός πανεπιστημίου» θα υπόκειται σε δικαστική δίωξη, προειδοποίησε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Προς το παρόν συνεχίζονται τα μαθήματα στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογιών Χοσεΐν Σιμαεΐ.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο Χαραζμί και πολλά παραρτήματα του ιδιωτικού πανεπιστημίου Αζάντ ανακοίνωσαν ωστόσο ότι τα μαθήματά τους θα γίνονται εφεξής διαδικτυακά, επικαλούμενα την περίοδο του Ραμαζανιού.