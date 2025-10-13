Το Νόμπελ Οικονομίας 2025 απονέμεται στους Mokyr, Aghion και Howitt

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε σήμερα, Δευτέρα (13/10) σε τρεις οικονομολόγους το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών (Νόμπελ Οικονομίας) για το 2025.

«Για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που οδηγείται από την καινοτομία» τιμήθηκαν οι Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Το μισό βραβείο απονέμεται στον Mokyr «για την αναγνώριση των προϋποθέσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό απονέμεται από κοινού στους Aghion και Howitt «για τη θεωρία της διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Σημειώνεται ότι το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη» ανακοίνωσε η Ακαδημία

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ’ αυτές», ανακοίνωσε η Ακαδημία.

Ο Μοκίρ είναι καθηγητής στο Northwestern University στο Ίβανστον των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Αγκιόν είναι καθηγητής στο College de France και στο INSEAD στο Παρίσι, καθώς και στο London School of Economics and Political Science στη Βρετανία. Ο Χόβιτ είναι καθηγητής στο Brown University στο Πρόβιντενς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μοκίρ τιμήθηκε με το μισό βραβείο, ενώ το άλλο μισό μοιράστηκαν οι Αγκιόν και Χόβιτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Τζοέλ Μοκίρ χρησιμοποίησε ιστορικές παρατηρήσεις για να εντοπίσει τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη σε τεχνολογικές καινοτομίες», δήλωσε ο Τζον Χάσλερ, μέλος της Επιτροπής Νόμπελ.

«Οι Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ παρήγαγαν ένα μαθηματικό μοντέλο δημιουργικής καταστροφής, μία διαδικασία χωρίς τέλος κατά την οποία νέα και καλύτερα προϊόντα αντικαθιστούν το παλιό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι εργασίες των βραβευθέντων μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την πρόοδο κάτι κεκτημένο. Αντιθέτως η κοινωνία οφείλει να παραμένει προσεκτική όσον αφορά τους παράγοντες που δημιουργούν και στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες είναι η επιστημονική καινοτομία, η δημιουργική καταστροφή και μια κοινωνία ανοικτή στην αλλαγή», δήλωσε κατά την ανακοίνωση του βραβείου η Κέρστιν Ένφλο, καθηγήτρια οικονομικής ιστορίας και μέλος της Επιτροπής Νόμπελ.

Ο Φιλίπ Αγκιόν κάλεσε εξάλλου σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αφήσουν την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μονοπωλήσουν την τεχνολογική καινοτομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να καταλάβουν πως δεν πρέπει πια να αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να είναι οι τεχνολογικοί ηγέτες και να χάνουμε έναντι αυτών», δήλωσε σε επικοινωνία του με την Επιτροπή Νόμπελ.

Ο Αγκιόν αναφέρθηκε στο χάσμα πλούτου που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ευρωζώνη από τη δεκαετία του 1980.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπειτα από μια περίοδο που η Ευρώπη είχε καλύψει την απόσταση σε όρους ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σχέση με τις ΗΠΑ, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δεκαετία του ’80», το χάσμα άνοιξε και πάλι, εξήγησε ο Γάλλος οικονομολόγος.

«Η κύρια αιτία είναι ότι δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε μείζονες τεχνολογικές καινοτομίες. Παραμείναμε περιορισμένοι σε μέτριες τεχνολογικές προόδους, κάτι που ανταποκρίνεται πλήρως σ’ αυτό που εξηγεί η έκθεση Ντράγκι, διότι δεν διαθέτουμε πολιτικές και κατάλληλους θεσμούς για να έχουμε καινοτομίες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας», λέει ο Αγκιόν.

«Δεν διαθέτουμε χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που να ευνοεί την καινοτομία», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι’αυτό.

Ο Μάριο Ντάγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε διατυπώσει σειρά προτάσεων για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.