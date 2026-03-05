Αζερμπαϊτζάν σε Ιράν: “Διαπράξατε τρομοκρατική ενέργεια” – Η Τεχεράνη απειλεί την ΕΕ, “θα πληρώσετε αν σιωπήσετε”

Ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να έχουν εξαπλωθεί σε πολλές χώρες.

LIVE εικόνα από Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Βηρυτό:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Πέμπτης, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ένα νέο, μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Το δεξαμενόπλοιο φλέγεται, υποστηρίζει η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Επίσης, drones που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν, με το Μπακού να προειδοποιεί με αντίποινα.

Το Ιράν απειλεί την ΕΕ αν δεν πάρει θέση υπέρ του Ιράν στην επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα», αν παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης στον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.



Ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν – Το Μπακού απαιτεί συγγνώμη

«Σήμερα, το Ιράν διέπραξε τρομοκρατική ενέργεια κατά του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, κατά του κράτους του Αζερμπαϊτζάν. Το ιρανικό κράτος πυροδότησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Οι στόχοι της επίθεσης ήταν πολιτικές εγκαταστάσεις. Το κράτος του Αζερμπαϊτζάν καταδικάζει έντονα αυτή την άσχημη τρομοκρατική ενέργεια και όσοι την διέπραξαν πρέπει να λογοδοτήσουν αμέσως. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερμπαϊτζανική πλευρά, πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο πριν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε ότι η χώρα στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είχε δηλώσει ότι δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το έδαφός του στο Ναχιτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου αεροδρομίου.



«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει βάλει στο στόχαστρο τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γαριμπαμπάντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν θέτουμε στο στόχαστρο τις γειτονικές μας χώρες».



Είπε ότι «η πολιτική του Ιράν είναι μόνο να χτυπά τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή του Ναχιτσεβάν, στην οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, «δεν θα μείνει αναπάντητη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IRAN ATTACKS AZERBAIJAN'S NAKHCHIVAN AIRPORT, VIDEO SHOWS EXPLOSION.pic.twitter.com/yfOaSEPGA7 — NewsWire (@NewsWire_US) March 5, 2026

Το Μπακού «προετοιμάζει τα αντίποινα που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι οι «πολεμικές αυτές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν επέδωσε σήμερα επίσημη νότα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρεσβευτή, αφού δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στο έδαφός του, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους στο Ναχιτσεβάν. WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

«Ένα drone έπληξε τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο έπεσε κοντά στο κτίριο σχολείου στο χωριό Σακαραμπάντ», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις αυτές drones που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυμάτισαν δύο πολίτες», τόνισε, σημειώνοντας ότι «η επίθεση αυτή στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν αντιβαίνει στους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει σε αυξημένες εντάσεις στην περιοχή».

«Αξιώνουμε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποσαφηνίσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας εξήγηση και να λάβει τα απαραίτητα έκτακτα μέτρα για να προληφθεί να προκύψουν ξανά στο μέλλον περιστατικά τέτοιου είδους», σημείωσε.

«Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Αζερμπαϊτζάν εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί επίσημη νότα διαμαρτυρίας», πρόσθεσε το Μπακού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το Αζερμπαϊτζάν επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει «αρμόζοντα απαντητικά μέτρα» εναντίον της Τεχεράνης.

Το Ιράν λέει πως έχει ταυτοποιήσει τους υπεύθυνους για την επίθεση στο σχολείο θηλέων

Το Ιράν έχει εντοπίσει τους υπεύθυνους για την επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο σχετικές πηγές.



«Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες που εμπλέκονται στη δολοφονία των παιδιών στο Μινάμπ έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως», ανέφερε το πρακτορείο σε δήλωσή του.



Το Fars σημείωσε ότι «η ταυτότητα των πιλότων, οι αεροπορικές βάσεις από τις οποίες πέταξαν και η εθνικότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί με ακρίβεια» και ανέφερε την ετοιμότητα της ιρανικής πλευράς «για μια σκληρή και αποφασιστική αντίδραση στο έγκλημα».

Οι IDF δηλώνουν ότι τα πλήγματά του συνεχίζουν να κλονίζουν το ιρανικό καθεστώς

«Συνεχίζουμε να εντείνουμε τα πλήγματα κατά του καθεστώτος», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Κλονίστηκε από το πρώτο πλήγμα, το πρωί του Σαββάτου, όταν εξουδετερώθηκε η ηγεσία. Και κάθε μέρα, συνεχίζουμε να το κλονίζουμε περισσότερο, να του προκαλούμε βαθύτερες ζημιές έως ότου εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή», δήλωσε.

«Κάθε μέρα που περνά, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποδυναμώνεται και χάνει τον έλεγχό του» στη χώρα, επανέλαβε ο Ντέφριν. The USA and Israel hit the Azadi Indoor Sports Hall in Tehran.



– ISNA pic.twitter.com/0MV09homSK— 1880 News (@1880News) March 5, 2026

«Στη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά στόχων του καθεστώτος … σε όλη την Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Ένας από τους στόχους που δέχθηκαν επίθεση στην ιρανική πρωτεύουσα «ήταν μια υπόγεια τοποθεσία που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για στόχευση αεροσκαφών».

«Αρκετά σημεία εκτόξευσης που αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για το Ισραήλ … επίσης χτυπήθηκαν», μεταξύ των οποίων μια συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων την οποία χειρίζονταν πολλοί Ιρανοί στρατιώτες και που εντοπίστηκε από ισραηλινό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε επίσης να πλήττουμε συστηματικά και να καταδιώκουμε τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Έως τώρα, έχουμε πλήξει πάνω από 320 στόχους» της Χεζμπολάχ, «εκ των οποίων περίπου 80 στη διάρκεια μόνο των τελευταίων 24 ωρών», διευκρίνισε ο Ντέφριν.

«Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πληροφορία που να υποδηλώνει συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν», στις επιχειρήσεις τους που είναι σε εξέλιξη, δήλωσε.

«Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές, και αυτό έγινε χθες (Τετάρτη), ομοβροντία (πυραύλων) από το Ιράν και ομοβροντία της Χεζμπολάχ έλαβαν χώρα σχεδόν την ίδια ώρα, κάτι που δίνει την εντύπωση συντονισμού … Αλλά ο συντονισμός δεν είναι τόσο στενός», δήλωσε.

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι στοχοθετούν «εσκεμμένα» ζώνες αμάχων

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στοχοθετούν «εσκεμμένα» ζώνες αμάχων στον πόλεμό τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος άρχισε πριν από έξι ημέρες.

«Ο λαός μας σφαγιάζεται βάναυσα καθώς οι επιτιθέμενοι στοχοθετούν εσκεμμένα ζώνες αμάχων και κάθε μέρος για το οποίο πιστεύουν ότι θα προξενήσει τον μέγιστο πόνο και τις μέγιστες ανθρώπινες απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργέίου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγαΐ σε μήνυμά του που ανάρτησε στο X.

«Αυξημένο» επίπεδο συναγερμού απειλής στο Κατάρ

Οι αρχές στο Κατάρ εξέδωσαν «αυξημένο» επίπεδο έκτακτης ανάγκης ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι το επίπεδο απειλής για την ασφάλεια είναι αυξημένο.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από πολλαπλές εκρήξεις που ακούστηκαν πάνω από τη Ντόχα. Οι αρχές ασφαλείας κάλεσαν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και να ακολουθήσουν τις «επίσημες οδηγίες που εκδόθηκαν».

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο στρατός του προσπαθεί να αναχαιτίσει μια εισερχόμενη πυραυλική επίθεση, καθώς δυνατές εκρήξεις αντηχούν σε όλη τη Ντόχα και καπνός είναι ορατός πάνω από την πόλη.

«Το υπουργείο Άμυνας του Κράτους του Κατάρ ανακοινώνει ότι το Κράτος του Κατάρ έχει υποστεί πυραυλική επίθεση.Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν την πυραυλική επίθεση», ανέφερε σε δήλωσή του.

Στους 77 οι νεκροί στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον αριθμό των νεκρών απο την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ να έχει αυξηθεί σε 77, με 527 τραυματίες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ένας πυρήνας μαχητών της Χεζμπολάχ εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Λίβανο, έπειτα από στοχευμένη επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαία» εντόπισαν τους μαχητές την ώρα που εισέρχονταν σε κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως κέντρο διοίκησης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον του κτιρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο των μελών της οργάνωσης.

Έξι τραυματίες από συντρίμμια μετά από αναχαίτιση drones στο Αμπού Ντάμπι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από την πτώση συντριμμάτων από drones που αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας πάνω από το Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου. #BreakingNews Abu Dhabi confirms 6 injured after drone intercepted in ICAD 2https://t.co/nvE4BTPkS0 pic.twitter.com/4cz6LkOPfS— Khaleej Times (@khaleejtimes) March 5, 2026

Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο ανέφερε ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν στην πτώση συντριμμάτων σε δύο τοποθεσίες στην περιοχή Industrial City (ICAD II).

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό και ο Λίβανος να παρασύρονται γρήγορα στη σύγκρουση.

Ακολουθούν οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου. Το Reuters δεν έχει διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτούς τους θανάτους.

*ΙΡΑΝ

1.045 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων 175 μαθητριών και μελών προσωπικού που σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σχολείο στη Μινάμπ στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος. Δεν είναι σαφές εάν ο συνολικός αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει απώλειες μεταξύ στρατιωτών του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

*ΙΣΡΑΗΛ

10 πολίτες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού.

*ΛΙΒΑΝΟΣ

77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

*ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

*ΚΟΥΒΕΪΤ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

*ΟΜΑΝ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ.

*ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

*ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

*ΣΥΡΙΑ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.