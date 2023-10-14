Το Ισραήλ ετοιμάζει τη μεγάλη επιχείρηση «από αέρος, θαλάσσης και ξηράς» – Φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζει τη μεγάλη επιχείρηση «από αέρος, θαλάσσης και ξηράς» στη Γάζα και πλέον υπάρχουν έντονοι φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν άπαντες η κατάσταση στην περιοχή είναι ένα «καζάνι που βράζει» με το Ισραήλ να είναι έτοιμο για την μεγάλη επιχείρηση όπως ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο στρατός υπό τις «ευλογίες» του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος με την ατάκα «είστε έτοιμοι για την επόμενη φάση;» έδειξε το τι μέλλει γενέσθαι.

Τα σχέδια του στρατού του Ισραήλ περιλαμβάνουν συνδυασμένα και συντονισμένα πλήγματα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς στην Γάζα και τους μαχητές της Χαμάς.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την χώρα ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, στο Ισραήλ έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις τόσο από το Λίβανο και την Χεζμπολάχ αλλά και από την Συρία, όπου όπως ανέφερε ο στρατός εντόπισε εισερχόμενα πυρά που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το ισραηλινό πυροβολικό απάντησε στα πυρά.

Οι σειρήνες ήχησαν στην Αλμα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και στην πόλη Αβνέι Εϊτάν στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Massive Rocket Barrage from Gaza Towards Tel Aviv

Παράλληλα σειρήνες ήχησαν και στο Τελ Αβιβ αλλά και σε άλλες κεντρικές πόλεις του Ισραήλ μετά από ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χαμάς από την Γάζα.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Μαζική φυγή αμάχων από τη Γάζα

Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη μετακινηθεί προς το Νότο, με τη Χαμάς να καταγγέλλει ότι το Ισραήλ βομβάρδισε κομβόι αμάχων με 70 νεκρούς, κάτι που διαψεύδει το Τελ Aβίβ και αντιτείνει ότι στις εφόδους που πραγματοποιεί στη Γάζα εντόπισε νεκρούς ομήρους.

Gaza residents leave the city to the south, taking their sheep and pets with them.

Η αγωνία για τους Παλαιστινίους που μαζεύουν όπως όπως τα λιγοστά υπάρχοντά τους και φεύγουν με κάθε τρόπο από στη Λωρίδα της Γάζας μεγαλώνει μετά τη λήξη του τελεσίγραφου του Ισραήλ για ασφαλή έξοδό τους από την πολιορκημένη περιοχή όπου κρύβονται οι ένοπλοι της Χαμάς.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Μαχμούντ Αμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα γραφεία του ισραηλινού και του παλαιστίνιου ηγέτη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στον Μπάιντεν ότι χρειάζεται «ενότητα και αποφασιστικότητα» για την επίτευξη των πολεμικών στόχων κατά της κυρίαρχης στην Γάζα Χαμάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για την υποστήριξή του.

Ο παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε στον Τζο Μπάιντεν ότι απορρίπτει παντελώς την μετακίνηση των Παλαιστινίων από την Γάζα στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μέση Ανατολή συγκαλεί την Τρίτη ο Σαρλ Μισέλ

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην επιστολή πρόσκλησης προς τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, η τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ. (ώρα Βεγλίου σ.σ.). «Είναι υψίστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις αξίες μας, να καθορίσει την κοινή μας θέση και να καθορίσει μια σαφή ενιαία πορεία δράσης που να αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Τονίζει ότι «οι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια περισσότερων των χιλίων αθώων Ισραηλινών πολιτών. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο».

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «οι τραγικές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα της πολιορκίας και της έλλειψης βασικών αναγκών σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σημαντικοί βομβαρδισμοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα», προσθέτοντας ότι «αυτή η σύγκρουση έχει πολλές συνέπειες, μεταξύ άλλων και για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Μισέλ επισημαίνει ότι «η Ένωση ήταν πάντα και πρέπει πάντα να είναι σταθερός υπέρμαχος της ειρήνης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, όπως στην περίπτωση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ένωση πρέπει να εργαστεί για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποφυγή περιφερειακής κλιμάκωσης της σύγκρουσης και τυχόν παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου».

Αναφέρει επίσης ότι «η ισχυρή δέσμευση με τους περιφερειακούς παράγοντες είναι καίριας σημασίας, καθώς αυτοί επηρεάζονται περισσότερο από τη σύγκρουση και μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο. Δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε τη σημασία της αναζήτησης μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης που βασίζεται σε μια λύση δύο κρατών μέσω ανανεωμένων προσπαθειών στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή».

«Η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για την ασφάλεια των κοινωνιών μας. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, έχει τη δυνατότητα να επιδεινώσει τις εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων και να τροφοδοτήσει τον εξτρεμισμό» συμπληρώνει.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταλήγει τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετανάστευσης και μετακινήσεων μεγάλου αριθμού ατόμων σε γειτονικές χώρες που έχουν ήδη σημαντικό αριθμό προσφύγων στο έδαφός τους. «Εάν δεν αντιμετωπιστεί προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ευρώπη. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας».

