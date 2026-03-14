Ιράν: Καλεί τους κατοίκους των ΗΑΕ για εκκένωση των λιμανιών σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν να καλεί τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εκκενώσουν «άμεσα» τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Άμπου Ντάμπι και το λιμάνι του Φουτζαϊρα.

«Αυτές οι περιοχές έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ανάμεσα σε πολιτικές εγκαταστάσεις και θα στοχοποιηθούν τις επόμενες ώρες», αναφέρει το πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν

Οι ιρανικές δυνάμεις προχωρούν σε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες.



Το Ιράν υποσχέθηκε να αυξήσει τη χρήση αναβαθμισμένων όπλων, κυρίως βαλλιστικών πυραύλων και άλλων πυραύλων με μεγαλύτερη καταστροφική δύναμη, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.



Η Τεχεράνη συνεχίζει να εκτοξεύει εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και των γειτονικών κρατών του Κόλπου, ενώ έχει κλείσει τα Στενά του Χορμούζ, από τα οποία περνά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, ενώ τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πλήττουν στρατιωτικούς και άλλους στόχους σε όλο το Ιράν.

Τραυματίστηκε σοβαρά ένα παιδί από επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Εϊλάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, σύμφωνα με γιατρούς.

Το Magen David Adom αναφέρει ότι νοσηλεύει ένα 12χρονο αγόρι σε σοβαρή κατάσταση και έναν 39χρονο άνδρα που τραυματίστηκε ελαφρά. Και οι δύο χτυπήθηκαν από θραύσματα. Μεταφέρονται σε νοσοκομείο της πόλης.

Τουλάχιστον τρία σημεία πρόσκρουσης αναφέρθηκαν στην πόλη, πιθανώς υποπυρομαχικά από κεφαλή βόμβας διασποράς ή άλλα θραύσματα που έπεσαν. Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι διερευνά τις συνθήκες.

Τα Εμιράτα λένε πως το προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν στοχοθετήθηκε εκ νέου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσαν σήμερα πως το προξενείο τους που βρίσκεται στην περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, στοχοθετήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.



Τα Εμιράτα «καταδικάζουν σθεναρά» την επίθεση, τη δεύτερη αυτήν την εβδομάδα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας» και να προκληθούν «ζημιές» στο κτίριο, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.



Τη Δευτέρα, οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, του οποίου ηγείται η Ουάσιγκτον, κατέστρεψαν «τρία εκρηκτικά ντρόουν» στο Ερμπίλ, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των κουρδικών υπηρεσιών ασφαλείας. Το ένα εξ αυτών έπεσε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τις τοπικές αρχές του ιρακινού Κουρδιστάν να καταγγέλλουν μία «αδικαιολόγητη» επίθεση.