Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ανανεώνει το οπλοστάσιό του ταχύτερα από ό,τι πριν τον πόλεμο – Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Σε ταχύτερη αναβάθμιση και ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προχωράει το Ιράν, σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Majid Mousavi.

Όπως μετέδωσε το Nournews, ο Majid Mousavi ανέφερε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των σχετικών συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε το ιρανικό οπλοστάσιο.

Οι δηλώσεις του Mousavi έρχονται σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.



General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.



O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0— Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) April 19, 2026

Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου συνοδεύτηκε από επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από drones, πυραύλους και εκτοξευτές που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.