Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ανανεώνει το οπλοστάσιό του ταχύτερα από ό,τι πριν τον πόλεμο – Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί

Χρήστος Παπαδόπουλος

Σε ταχύτερη αναβάθμιση και ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προχωράει το Ιράν, σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Majid Mousavi.

Όπως μετέδωσε το Nournews, ο Majid Mousavi ανέφερε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των σχετικών συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε το ιρανικό οπλοστάσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Mousavi έρχονται σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου συνοδεύτηκε από επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από drones, πυραύλους και εκτοξευτές που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ