Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: “Αν δεν δεχθούν τη συμφωνία θα τους καταστρέψουμε”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν διέπραξε μια «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου ABC News Τζόναθαν Καρλ.

Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Καρλ: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

Τραμπ: Αμερικανοί αξιωματούχοι θα μεταβούν στο Πακιστάν «για διαπραγματεύσεις»

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο ⁠Truth Social σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα πάνε στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν «αύριο το βράδυ» για διαπραγματεύσεις στο θέμα του Ιράν.

«Τους προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να τη δεχθούν», ενώ πρόσθεσε πως «Εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», προσθέτοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να κάνει αυτό που –όπως ανέφερε– «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».