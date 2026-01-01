Με εντυπωσιακά show και πυροτεχνήματα Αθήνα και Θεσσαλονίκη γιόρτασαν την έλευση του 2026 (φωτογραφίες)

Με φαντασμαγορικό τρόπο γιόρτασαν Αθήνα και Θεσσαλονίκη την έλευση του 2026, με τα πυροτεχνήματα και τις εορταστικές εκδηλώσεις να είναι στο επίκεντρο.

Στην πλατεία Συντάγματος η βραδιά ξεκίνησε στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και συνεχίστηκε με συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και της Ρένας Μόρφη. Την παρουσίαση ανέλαβαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, ενώ ένα εντυπωσιακό θέαμα με drone φώτισε τον ουρανό της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, στη σκηνή ανέβηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και συμμετείχε στην αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε εορταστικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο στο Πεδίον του Άρεως, όπου τη σκηνή κατέλαβαν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito, σε μια νύχτα με δυνατή μουσική και φωτισμούς. Παράλληλα, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, λίγο πριν το ποδαρικό του 2026, το κοινό διασκέδασε με τη Κλαυδία και τους DJ Playmen. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο υποδέχθηκε το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι για όλες τις ηλικίες. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο Ζερόμ Καλούτα, ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβαν η Alexandra Sieti με την μπάντα της και ο Sunshine Pedro στα decks.

Laser show στη Θεσσαλονίκη

Δυναμικό ήταν το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου το παραλιακό μέτωπο γέμισε από νωρίς με κόσμο. Με φόντο τον Λευκό Πύργο, η πόλη αποχαιρέτησε το 2025 με laser show, φωτισμούς και πυροτεχνήματα, στο πλαίσιο της δράσης «New Year’s Eve Thessaloniki / Welcome 2026». ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας, υπογραμμίζοντας πως στη νέα χρονιά κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.

Στο μουσικό πρόγραμμα ξεχώρισαν οι διεθνώς καταξιωμένοι Fideles και Gheist, ενώ συμμετείχαν και οι Ison, Momery, Kiki Botonaki και Dest, προσφέροντας μια βραδιά σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.