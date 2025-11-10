“Θλιβερή ημέρα για το BBC” – Ταραχή μετά την παραίτηση στην ηγεσία για ένα αμφισβητούμενο μοντάζ ομιλίας του Τραμπ

Κεραυνός στο BBC: ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, το βράδυ την παραίτησή τους, μετά το επίμαχο μοντάζ μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση των παραιτήσεων, ο Τραμπ κατήγγειλε τους «διεφθαρμένους δημοσιογράφους» του BBC μέσω του δικτύου του, του Truth Social.

«Πρόκειται για πολύ ανέντιμα πρόσωπα, τα οποία επιχείρησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας προεδρικής εκλογής. Σε επιστέγασμα όλων, έρχονται από μια ξένη χώρα, η οποία θεωρείται από πολλούς υπ’ αριθμόν ένα σύμμαχός μας. Είναι τρομερό για τη δημοκρατία!», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του δημόσιου ομίλου Σαμίρ Σαχ είχε δηλώσει, με ανακοίνωσή του, πως πρόκειται για μια «θλιβερή ημέρα για το BBC».

«Ο Τιμ ήταν ένα εξαιρετικός γενικός διευθυντής αυτά τα πέντε τελευταία χρόνια», όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με «επίμονη πίεση (…) η οποία τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση» να παραιτηθεί, δήλωσε επαινώντας επίσης «την ακεραιότητα» που επιδείχθηκε από την Ντέμπορα Τέρνες «μέσα σε δύσκολες συνθήκες».

Το μεγάλο βρετανικό μέσο ενημέρωσης κατηγορούνταν τις τελευταίες ημέρες ότι παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής του «Panorama», η οποία είχε μεταδοθεί τον Οκτώβριο 2024.

Ο Σαμίρ Σαχ καλείται να δώσει σήμερα εξηγήσεις ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υπόθεση αυτή, την οποία η βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Λάιζα Νάντι χαρακτήρισε χθες, Κυριακή, «εξαιρετικά σοβαρή». Αυτό συμβαίνει λίγο μετά την κύρωση που επιβλήθηκε στο BBC από τη ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα που κρίθηκε παραπλανητικό.

«Διαπράχθηκαν λάθη»

«Η σημερινή συζήτηση γύρω από την ενημέρωση που παρέχει το BBC συνέβαλε στην απόφασή μου», παραδέχθηκε ο Τιμ Ντέιβι σε μήνυμά του με το οποίο ανακοίνωσε στους συνεργάτες του την απόφασή του να παραιτηθεί. «Μολονότι το BBC εργάζεται συνολικά καλά, διαπράχθηκαν λάθη και, σε τελική ανάλυση, ο γενικός διευθυντής οφείλει να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτά».

Η διευθύντρια του BBC News Ντέμπορα Τέρνες, η οποία παραιτήθηκε επίσης, εξήγησε στην επιστολή της προς το προσωπικό ότι «η σημερινή διένεξη γύρω από το ρεπορτάζ της εκπομπής Panorama για τον πρόεδρο Τραμπ έχει φθάσει σ’ ένα στάδιο όπου βλάπτει το BBC». Όμως υπογράμμισε ότι «οι πρόσφατες κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες το BBC News είναι θεσμικά μεροληπτικό, είναι ψευδείς».

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε την Τρίτη από τη συντηρητική εφημερίδα The Daily Telegraph, αφορά ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024.

Το BBC κατηγορείται ότι έκανε μοντάζ σε διάφορα αποσπάσματα μιας ομιλίας που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφωνήσει στις 6 Ιανουαρίου 2021 -την ημέρα που εκατοντάδες οπαδοί του έκαναν έφοδο στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον- με τρόπο που ο Τραμπ να μοιάζει να λέει σ’ αυτούς τους τελευταίους ότι θα κάνει μαζί τους πορεία προς το Καπιτώλιο για «να πολεμήσουν σαν διάβολοι».

Όμως στην αρχική φράση του, ο Τραμπ έλεγε: «Θα βαδίσουμε προς το Καπιτώλιο και θα ενθαρρύνουμε τους θαρραλέους γερουσιαστές και βουλευτές και βουλεύτριες στο Κογκρέσο». Η φράση «να πολεμήσουν σαν διάβολοι» υπήρχε στην πραγματικότητα σε άλλο απόσπασμα της ομιλίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν τότε να αναγνωρίσει ότι είχε ηττηθεί στις κάλπες από τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Υπουργική «ανησυχία»

Χθες, Κυριακή, το πρωί, η Λάιζα Νάντι, είχε εκφράσει την «ανησυχία» της σχετικά με συντακτικές αποφάσεις του BBC που «δεν ανταποκρίνονται πάντα στις υψηλότερες προδιαγραφές».

«Δεν πρόκειται μόνο για την εκπομπή Panorama, αν και είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά και για μια σειρά πολύ σοβαρών κατηγοριών, η σοβαρότερη από της οποίες είναι ότι υφίσταται συστημική μεροληψία στον τρόπο με τον οποίο δύσκολα θέματα αντιμετωπίζονται από το BBC», είχε δηλώσει στο BBC News.

Το BBC είχε επικριθεί στις 17 Οκτωβρίου από την Ofcom, τη ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, ότι «παραβίασε τους κανόνες που διέπουν τις μεταδόσεις» αναφορικά με ένα ρεπορτάζ στη Γάζα, στο οποίο ο κύριος αφηγητής, ένα παιδί, ήταν ο γιος υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Η Ofcom είχε κρίνει πως το γεγονός ότι δεν είχε διευκρινισθεί η συγγένεια αυτή «αποτέλεσε πηγή ουσιαστικής παραπλάνησης».

Το περασμένο καλοκαίρι το BBC είχε δεχθεί κατηγορίες μετά την απ’ ευθείας αναμετάδοση μιας συναυλίας στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι του ντουέτου ράπερ Μπομπ Βάιλαν, ένα από τα μέλη του οποίου είχε φωνάξει «Θάνατος, θάνατος στις IDF!», τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο δημόσιος όμιλος είχε στη συνέχεια εκφράσει τη λύπη του επειδή δεν διέκοψε τη μετάδοση.