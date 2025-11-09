BBC: Παραιτήθηκαν ο Τιμ Ντέιβι και η Ντέμπορα Τέρνες μετά την κριτική για παραπλανητικό ντοκιμαντέρ

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά από έντονες επικρίσεις για ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama, το οποίο φέρεται να παραπλάνησε το κοινό, αλλοιώνοντας μέσω μοντάζ μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τιμ Ντέιβι τόνισε: «Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απόφαση βασίστηκε στις προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του ρόλου, ειδικά σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, ενώ πρόσθεσε ότι επιθυμεί να δώσει στον διάδοχό του τον απαραίτητο χρόνο για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα μελλοντικά προγράμματα του Οργανισμού.